Confagricoltura, nuovo direttivo 

Il presidente uscente dell’Unione di Confagricoltura Sassari Olbia-Tempio, Stefano Taras, è stato riconfermato alla guida dell’organizzazione di categoria agricola interprovinciale fino al 2029. Lo ha deciso ieri il Consiglio direttivo convocato a Sassari, con i lavori coordinati dal direttore Giannetto Arru Bartoli. Insieme a Taras sono stati eletti nel nuovo gruppo dirigente: Antonio Pinna (presidente onorario), Matteo Luridiana (vicepresidente), Salvatore Pisanu (vicepresidente), Bachisio Basoli (comitato di presidenza), Pancrazio Piana (comitato di presidenza). Come consiglieri sono stati votati: Giorgia Ballero, Sebastiano Barra, Andrea Deriu, Baingio A. Delogu, Sebastiano Fara, Andrea Nurra, Giovanni I. Occhioni, Daniela Pinna, Nicola Leonardo Pinna, Salvatore Pisanu, Alessandro Ruggiu e Umberto Soletta. Fanno parte invece del collegio sindacale: Lorenzo Sini (presidente) e i consiglieri Giuseppe Barra e Vincenzo Lavosi.

«Abbiamo creato le migliori condizioni per la riorganizzazione di un gruppo dirigente che dovrà accompagnare la nostra organizzazione verso sfide importanti di rilancio e valorizzazione agricola e agroalimentare del nostro territorio», ha detto Taras.