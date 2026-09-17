Condizioni disperate per il centauro ferito sulla statale 125 

Lotta tra la vita e la morte Tonius Borgschulze, il motociclista tedesco rimasto ferito nell’incidente di mercoledì mattina sull’Orientale, nel territorio di Baunei. Le condizioni dell’uomo di 62 anni, originario della Renania, restano disperate: è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro e i medici si sono riservati la prognosi. Nelle ore successive al ricovero, il centauro è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa che si è reso necessario per il riassorbimento dell’ematoma provocato dal grave trauma cranico riportato nell’incidente.

L’impatto frontale tra la sua Bmw Gs e una Ktm Duke è stato fatale a Guido Rudolf Obermacmer, tedesco e suo coetaneo, morto sul colpo. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Le condizioni di Borgschulze sono apparse subito gravissime. Alla luce del quadro disperato, i soccorritori dell’ambulanza medicalizzata della Croce verde di Tortolì, giunti insieme alla Croce bianca di Baunei, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero e dalla centrale del 118 di Sassari hanno disposto l’invio di Echo Lima 3 dell’Areus decollato da Elmas. Il motociclista, in stato di incoscienza, è stato trasportato al San Francesco. Sull’incidente sono in corso le indagini della polizia stradale di Lanusei. Gli agenti, coordinati dall’ispettore Fausto Loddo, devono accertare l’esatta dinamica dello scontro, avvenuto all’altezza del chilometro 159, vicino a “Genna ’e arrammene”, in prossimità di una curva. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA