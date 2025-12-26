Concerto in piazza del violinista Longu 

Le note suo violino e il fascino della musica per regalare alla città una serata magica. Giambattista Longu, violinista oristanese, oggi alle 18 si esibirà in piazza Eleonora. Per un’ora e mezza circa porterà appassionati e pubblico in un repertorio che spazia dalla musica classica alle interpretazioni di brani moderni e contemporanei, privilegiando le grandi melodie della musica italiana.

Il concerto “The voice of violin”, patrocinato dal Comune di Oristano, promette di regalare emozioni uniche come solo la musica e un abile violinista sanno dare.

