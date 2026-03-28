Con Luca Neri dal calcio al basket 

Alle 21 sulla prima televisione della Sardegna la ventottesima puntata del “Tg Videolina Sport”. Con Luca Neri e i suoi ospiti, un’ora e mezzo di approfondimento su tutto ciò che succede sui campi e nei palazzetti dell’Isola. Il campionato si ferma per fare spazio alla Nazionale, che dopo aver sconfitto l'Irlanda del Nord, affronta la Bosnia per staccare il pass per i Mondiali. Poi il focus sulla Dinamo e la Torres, oltre a tutti i risultati dei campionati dilettantistici, i quiz, i i giochi e gli approfondimenti. Ospiti in studio Roberto Carta e Andrea Matacena.