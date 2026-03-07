Comune: il più ricco è Pecoraro 

Anche se in ritardo l’amministrazione comunale di Oristano ha adempiuto a uno dei principali obblighi di trasparenza: la pubblicazione dei redditi di sindaco, assessori e consiglieri comunali relativi al 2024 (presentazione 2025). Lo impone la legge – qualche volta contestata – ma obbligatoria per tutti. Nel sito ufficiale del palazzo degli Scolopi l’unico assente è il consigliere Roberto Pisanu.

I redditi

Il podio: quattro a uno per la maggioranza. La vetta ancora una volta appartiene al medico urologo Vincenzo Pecoraro con 169,9 mila euro di imponibile, quindi lordi (come per tutti gli altri), derivante interamente dalla sua attività professionale. Gli incassi per i consiglieri oscillano dai mille ai quattromila euro, a Pecoraro tra gettoni di presenza in Consiglio e nelle Commissioni sono stati accreditati duemila euro. Se per il primario di Urologia al San Martino si tratta di una conferma, la sorpresa arriva dal geometra e capogruppo in Consiglio di FdI Fulvio Deriu che si piazza in seconda posizione con un imponibile denunciato per 140 mila euro, derivante sia dal ruolo nel Collegio sindacale della Cassa Geometri e sia dalla libera professione. Dalla presidenza della commissione consiliare dell’Urbanistica e con i gettoni di presenza ha incassato 3.800 euro. Terza posizione per il medico, responsabile dell’Hospice, Giuseppe Obinu: 117 mila euro.

La Giunta

Al quarto posto il sindaco Massimiliano Sanna con 107 mila, pari pari all’indennità di carica. A ruota l’assessore Simone Prevete con un imponibile di 106 mila euro di cui 48 mila dall’incarico assessoriale. Gli assessori: Carmen Murru, 47 mila (48 mila dall’incarico); Valentina De Seneen 48 mila (43 mila); Maria Bonaria Zedda, vice sindaca, 86 mila euro (29 mila); Antonio Franceschi 71 mila (48 mila); Ivano Cuccu 48 mila dall’incarico, non risulta la parte di reddito da pensione che stando al 2023 dovrebbe portare il complessivo a 65 mila euro; Gianfranco Licheri 48 mila da dipendente pubblico, nel 2024 non sedeva in Giunta.

Il Consiglio

Il presidente del consiglio Giuseppe Puddu ha dichiarato un imponibile di 62 mila euro, 32 mila derivanti dalla carica. Ecco i redditi dei consiglieri: Giulia Solinas 28 mila euro; Maria Speranza Perra 58 mila; Valeria Angela Carta 22 mila; Paolo Angioi 53 mila; Francesca Marchi 34 mila ; Stefania Orrù 29 mila; Massimiliano Daga 7 mila; Gianfranco Porcu 48 mila; Sergio Locci 56 mila; Umberto Marcoli 48 mila; Gian Michele Guiso 50 mila; Francesco Federico 50 mila; Davide Tatti 48 mila; Giuliano Uras 37 mila; Maria Obinu 29 mila; Francesco Pinna 33 mila; Antonio Iatalese 38 mila; Carla Della Volpe 54 mila e Giuseppe Carboni 47 mila euro. Situazioni patrimoniali. Poche e di scarso valore le variazioni denunciate. Carmen Murru ha dichiarato l’acquisto nel 2025 di una Ford Fiesta, Ivano Cuccu un’autovettura nel 2024, Fulvio Deriu una Toyota nel 2024, Sergio Locci ha dichiarato di aver acquisito 1/12 di un immobile e Gian Michele Guiso ha denunciato un’autovettura immatricolata nel 2023.

