Comune, braccio di ferro sui conti 

Il Comune di Bosa potrebbe trovarsi presto con risorse sufficienti solo per pagare gli stipendi dei dipendenti. È questo l’allarme lanciato dai consiglieri di minoranza, Alessandro Campus e Angelo Masala, che hanno presentato un’interpellanza urgente al sindaco, Alfonso Marras, per chiedere chiarimenti sulla tenuta economica dell’Ente.

I dubbi

Al centro della richiesta, si evidenzia nell’interpellanza, c’è la sentenza sfavorevole al Comune nella vertenza con i proprietari del campeggio Turas. Secondo i consiglieri, l’esito del procedimento «espone l’amministrazione a una possibile azione esecutiva immediata per un importo di un milione e 250mila euro, con effetti che potrebbero paralizzare la macchina. A questa criticità si aggiungono altri elementi come il disavanzo di 200mila euro maturato nell’ultimo esercizio finanziario e ancora il pignoramento Vodafone e la sconfitta davanti al Tar nel ricorso presentato da Pischedda, con cifre di cui non conosciamo l’entità e di cui si chiede conto».

Campus e Masala sottolineano come questa serie di eventi rischi «di mettere in ginocchio l’Ente, lasciando scoperti i margini di manovra per gli interventi straordinari e urgenti di cui la città ha bisogno. Da qui la richiesta formale di inserire la questione all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale».

Il sindaco

La replica di Alfonso Marras non si è fatta attendere. «Il Comune ha i conti in ordine, vengono garantiti i servizi e si lavora per progetti e risoluzioni dei problemi con impegno e visione di crescita e sviluppo di questa città. Queste sono interpellanze fatte da un’opposizione inconsistente, divisa su tutto e che non conosce i contenuti. Presentano le interrogazioni, poi non vengono in Consiglio o le ritirano per non discuterle». Marras ha inoltre annunciato che «oggi è prevista la conferenza dei capigruppo per decidere quando riunire l’Assemblea. Sono pronto a un confronto in Aula per discutere di tutto, se quel che resta dell’opposizione non ritirerà l’interrogazione». ( s. c. )

