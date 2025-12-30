Commercio in crisi, Magazzini Cicalò a rischio chiusura 

Il web ha portato opportunità da una parte, crisi o necessità di rivedere l’asset commerciale dall’altra. Così anche i Grandi Magazzini Ruju Cicalò, storica realtà commerciale nuorese attiva dal 1962, stanno vivendo un momento di riflessione sul futuro. La famiglia proprietaria in una nota spiega che si sta «valutando l’eventuale cessazione dell’attività» e, al contempo, «si sta esplorando possibili interessi da parte di operatori attivi negli stessi settori merceologici».

Insomma, dopo oltre sessant’anni di presenza in città, i Magazzini hanno progressivamente ridotto i reparti originari, mantenendo attivi solo settori selezionati come articoli per la casa, cartolibreria, giocattoli e abbigliamento intimo. Ma ora la grande concorrenza del web apre a nuove riflessioni. Tanto che la proprietà in una nota fa intravedere l’addio, spingendosi fino a ringraziare «le collaboratrici e i collaboratori che hanno accompagnato l’attività con professionalità e dedizione, così come la città di Nuoro che ha sostenuto e riconosciuto il valore dei Magazzini fin dalla loro nascita». Ricordando però che già parte degli spazi erano stati reinventati con la decisione di puntare sull’accoglienza. In attesa delle decisioni definitive, non manca l’invito ad approfittare ai saldi.

Il futuro difficile dei Magazzini Ruju Cicalò emerge proprio quando un’altra attività storica della città, la gioielleria Rosas di corso Garibaldi, si congeda. Oggi è ultimo giorno di apertura dopo oltre ottant’anni di eleganza. (f. le.)

