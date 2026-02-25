Come ricostruire la qualità della vita 

Quanto incide la fisioterapia?

Dopo un ictus, anche i gesti più semplici diventano complessi. Non avere più il controllo del proprio corpo è un’esperienza destabilizzante. In questo percorso delicato, la fisioterapia ha un ruolo fondamentale. Non significa solo “fare esercizi”, ma accompagnare la persona a riscoprire il movimento, passo dopo passo. Il fisioterapista lavora su mobilità, equilibrio, forza e coordinazione, adattando ogni trattamento alle capacità reali del paziente. La ripetizione guidata stimola il cervello a creare nuove connessioni e favorisce il recupero. Intervenire presto e con continuità fa la differenza. Recuperare non è tornare come prima, ma ritrovare autonomia e qualità di vita, un giorno alla volta.