VaiOnline
Fisioterapia
25 febbraio 2026 alle 01:05

Come ricostruire la qualità della vita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Quanto incide la fisioterapia?

Dopo un ictus, anche i gesti più semplici diventano complessi. Non avere più il controllo del proprio corpo è un’esperienza destabilizzante. In questo percorso delicato, la fisioterapia ha un ruolo fondamentale. Non significa solo “fare esercizi”, ma accompagnare la persona a riscoprire il movimento, passo dopo passo. Il fisioterapista lavora su mobilità, equilibrio, forza e coordinazione, adattando ogni trattamento alle capacità reali del paziente. La ripetizione guidata stimola il cervello a creare nuove connessioni e favorisce il recupero. Intervenire presto e con continuità fa la differenza. Recuperare non è tornare come prima, ma ritrovare autonomia e qualità di vita, un giorno alla volta.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 