Sant’Elia.
20 dicembre 2025 alle 00:29

Coltellate e spari: sangue in via Schiavazzi 

Due feriti, uno alla schiena e l’altro a una gamba, al culmine di una furiosa lite 

Spari e coltellate nella serata di ieri a Sant’Elia. È finita nel sangue quella che – secondo le prime ricostruzioni – sarebbe stata una violenta lite tra due uomini, scoppiata per motivi ancora sconosciuti.

Tanta la paura soprattutto nelle prime drammatiche fasi, quando sembrava che potesse esserci scappato il morto. Poi si è scoperto che fortunatamente le condizioni di entrambe le persone coinvolte non sono gravi. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Qui le prime cure e il primo bollettino medico: «Non sono in pericolo di vita».

La lite

Il duplice ferimento è andato in scena poco prima delle 20:30, alla fine di via Schiavazzi, in direzione Lazzaretto. Secondo una prima ricostruzione c’è stata una discussione che è rapidamente degenerata al punto che sono spuntate fuori le armi. Una delle persone coinvolte, infatti, sarebbe stata colpita con un coltello alla schiena ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Non è grave nemmeno l’altro ferito, colpito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco, forse una pistola. L’uomo avrebbe inoltre riportato un taglio sulla testa.

I rilievi

Immediato l’allarme. Sul posto si sono precipitate a sirene spiegate le pattuglie della Polizia. I primi ad arrivare in via Schiavazzi sono stati gli investigatori della squadra Mobile, che hanno fatto scattare le indagini per ricostruire la dinamica e accertare ogni particolare. È arrivata in un secondo momento anche la scientifica per eseguire i rilievi. Ad attendere gli agenti una pozza di sangue, probabilmente di uno dei due feriti se non di entrambi. Gli agenti hanno anche interrogato alcuni dei presenti, nel tentativo di trovare testimoni oculari dell’accaduto.

Le indagini

Sulla vicenda comunque resta il giallo. Alla polizia il compito di chiarire l’esatta dinamica, il motivo della lite, se è stata una lite, e se oltre ai due feriti non gravi siano state coinvolte altre persone.

Se ne saprà sicuramente di più già questa mattina, quando verranno sentiti anche i due uomini portati al pronto soccorso e che ieri sera erano ancora affidati alle cure dei medici. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato un alterco degenerato e che ha portato entrambi a tirar fuori le armi. Un epilogo che solo per un caso non ha avuto conseguenze più drammatiche.

