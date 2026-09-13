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Al Pirina.
14 settembre 2026 alle 00:46

colpaccio Macomerese 

Una doppietta di Oliveira Da Silva stende l’Arzachena 

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Arzachena 0

Macomerse 2

Arzachena (4-4-2) : Vassallo, Paciurea (19’ st Pereira Horta), Bonacquisti, El-Mssilak Tiabi (19’ st Amato), Saggia, Goy, Babou, Donati, Fernandez Chico, Sosa, Mascagni. In panchina Russu, Olivera Scalabrini, Stafisso, Rozzo, Maboundou, Chessari. Allenatore Mauro Ottaviani.

Macomerese (4-4-2) : Contini, Marrone, Caria, Patteri, Colombo (44’ st Estevez Navarro), Ciardiello, Soumahoro, Canu, Oliveira Da Silva, Virdis (30’ st Sales Rangel), Deriu (19’ st De Luca Montanaro). In panchina Pinna, Guiso, Brundu, Mari, Daga, Bichiri. Allenatore Manuel Moro.

Arbitro : Nicolò Fronteddu di Nuoro.

Reti : pt 37’ (r) Oliveira Da Silva; st 13’ Oliveira Da Silva.

Note : ammoniti Saggia, El-Mssilak Tiabi, Babou, Colombo, Caria, Patteri, Oliveira Da Silva.

Arzachena. Con un gol per tempo la Macomerese espugna il “Biagio Pirina” e conquista i primi tre punti.

Protagonista l’attaccante Josue Oliveira Da Silva, classe 2001, autore della doppietta decisiva. Esordio amaro invece, per l’Arzachena che fa un passo indietro rispetto alla gara di Coppa Italia vinta con il Luogosanto.

Gli ospiti sbloccano il risultato al 37’ con un rigore concesso per un fallo di El-Mssilak Tiabi proprio su Oliveira Da Silva, che dagli undici metri non sbaglia.

Secondo tempo

Nella ripresa al 13’ arriva il raddoppio. Mascagni perde palla davanti alla porta difesa da Vassallo, ne approfitta ancora Oliveira Da Silva che firma la doppietta personale. La squadra di Manuel Moro, eliminata in Coppa dal Macomer solo ai rigori, conferma il buon momento; quella di Mauro Ottaviani non riesce a raddrizzare la gara. Nel prossimo turno gli smeraldini andranno a Ovodda, la Macomerese esordirà in casa contro il San Giorgio Perfugas.

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