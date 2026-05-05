Coinvolgere i familiari per aiutarli ad aiutare 

Quale intervento psicologico?

Alcuni pazienti con psicosi tendono a manifestare scarsa compliance, non assumendo i farmaci con regolarità, e a mostrare resistenza alle terapie farmacologiche, evidenziando l’utilità di integrare terapie psicologiche nella gestione globale. Inizialmente il focus è centrato sulla costruzione dell’alleanza terapeutica, la fase successiva è basata sul riconoscere deliri e allucinazioni, comprenderne il significato e acquisire strategie per fronteggiarli. Una parte importante del trattamento è il coinvolgimento dei familiari, perché le esperienze emotive e comportamentali delle persone con psicosi si riverberano su tutta la famiglia.