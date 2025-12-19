Codici rossi in crescita: 16 arresti e 162 denunce 

«Operiamo in una provincia molto vasta e complessa, ma garantiamo una presenza costante sul territorio». Così il comandante provinciale dei carabinieri di Nuoro, colonnello Gennaro Cassese, ha sintetizzato l’impegno dell’Arma nel 2025, sottolineando come siano assicurati 82 presidi operativi e un controllo continuo non solo dei centri abitati ma anche delle aree rurali.

Una parte rilevante dell’attività ha riguardato i reati di genere e contro le fasce deboli, i cosiddetti codici rossi. Nel corso dell’anno sono state registrate 162 denunce e 16 arresti, affiancati da un’intensa azione di prevenzione, con oltre cento incontri nelle scuole e nei luoghi di aggregazione dedicati alla sicurezza e alla legalità. Sul fronte del traffico di stupefacenti, l’attività investigativa ha portato al sequestro di 59.355 piante di marijuana, su 17 piantagioni e 575 chili già pronti per il mercato. Complessivamente sono stati effettuati 41 arresti, 61 denunce e 158 segnalazioni alle prefetture, dieci delle quali riguardanti minorenni.

Il 2025 è stato anche l’anno di importanti risultati sul fronte dei reati più gravi, in particolare gli omicidi. Le indagini hanno portato all’arresto dei presunti responsabili di alcuni dei principali fatti di sangue, tra cui gli omicidi di Vincenzo Beniamino Marongiu, ucciso ad Arzana nel luglio 2024, di Luca Goddi, avvenuto a Orune nell’agosto 2023, e di Mario Graziano Loddo, assassinato a Ortueri nel gennaio 2023, oltre all’arresto di due uomini coinvolti in una serie di incendi dolosi e altri gravi reati in Baronia. Grande attenzione alle truffe, 230 quelle in cui sono stati scoperti gli autori, e alla piaga delle giuda in stato di ebrezza: 130 le persone denunciate. Nella ricettività, 60 le infrazioni rilevate e 90 mila euro di sanzioni elevate.

RIPRODUZIONE RISERVATA