VaiOnline
L’operazione.
27 giugno 2026 alle 00:13

Cocaina, hascisc e armi: il blitz scatta all’alba, un 24enne finisce in cella 

Undici persone perquisite dai carabinieri tra Pirri, Mulinu Becciu, Cep e Is Corrias 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lo scorso marzo, dopo l’arresto di un giovane per detenzione di droga e la denuncia di altri tre, i carabinieri avevano sequestrato dei telefoni cellulari. Dall’analisi degli smartphone i carabinieri del comando provinciale sono emersi elementi che hanno portato la Procura a disporre undici perquisizioni a carico di altrettanti sospettati. Il blitz è scattato ieri mattina tra Pirri, Mulinu Becciu, Cep e Is Corrias. In un’abitazione di via Sanna, a Pirri, i militari hanno recuperato 88 grammi di cocaina suddivise in 110 dosi, bilancini di precisione e anche una pistola scacciacani: Filippo Campagnola, 24 anni, è stato arrestato e accompagnato in carcere. Tra oggi e lunedì ci sarà l’interrogatorio per la convalida dell’arresto. Durante l’operazione, svolta dal personale del comando provinciale, da diverse compagnie, dai Cacciatori di Sardegna, si è sollevato in volo anche l’elicottero. Oltre all’arresto ci sono state alcune denunce per il ritrovamento di qualche dose di hascisc, soldi e materiale per il confezionamento della droga.

Le indagini

In molti ieri mattina, nei quartieri al centro dell’operazione, hanno visto l’arrivo dei carabinieri mentre il rumore dell’elicottero confermava l’avvio dell’operazione. I militari si sono presentati in undici abitazioni per effettuare altrettante perquisizioni disposte dal pm Andrea Vacca. Dietro gli accertamenti, il sospetto dell’esistenza di un gruppo che gestiva un traffico di droga ma che avesse anche a disposizione delle armi. Il tutto è nato lo scorso marzo dall’arresto di uno dei destinatari dei decreti di ieri, fermato per spaccio dagli agenti della Polizia Locale di Monserrato.

Droga e soldi

Oltre all’arresto di Campagnola, a Pirri è stato denunciato un 30enne che nell’auto aveva un machete mentre un altro dei destinatari dei decreti di perquisizione aveva con sé una dose di hascisc ed è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. A Mulinu Becciu è scattato il sequestro di 3.100 euro ritrovati nella casa di un altro dei sospettati. Al termine dell’operazione dei carabinieri sono scattate altre due denunce: una 41enne al Cep e un 28enne a Su Planu. Sette delle undici persone destinatarie delle perquisizioni, compreso il giovane finito in carcere, sono difese dall’avvocato Benedetta Mauro. Gli altri sono assistiti dai legali Riccardo Floris, Fernando Vignes e Beatrice Goddi.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

meteo

Inizio d’estate con eventi estremi «Sono gli effetti del grande caldo»

Il meteorologo dell’Aeronautica: temperature alte anche nei prossimi giorni 
Alessandra Carta
Il caso.

Businco, acqua e ventilatori per superare l’emergenza Poi il climatizzatore si riavvia

L’Arnas aveva già previsto gli acquisti In serata l’annuncio: «Impianto operativo» 
Enrico Fresu
Sant’Antonio di Gallura e Calangianus contestano i progetti: «Incompatibili con la vocazione del territorio»

Torri eoliche e batterie, la rivolta del nord

Domani mattina nelle campagne di Ittiri la manifestazione promossa dai Comitati 
Andrea Busia Caterina Fiori
Il mondo antico

Rivive la transumanza, rito degli avi

Coldiretti: «È una grande opportunità di valorizzazione delle zone interne» 
Gianfranco Locci
L’esame di maturità

«Io e mia figlia diplomate assieme: che emozione»

Maria Assunta Atzeri e Alessandra Corona hanno chiuso gli studi all’istituto Agrario lo stesso giorno 
Andrea Manunza
Camera

Preferenze, parte il conto alla rovescia

Nove giorni per trovare l’accordo: Meloni in pressing, gli alleati frenano 
Strage di Viareggio

Moretti entra in cella: «Rispetto lo Stato»

L’ex numero uno delle Ferrovie si è presentato nel carcere di Orvieto 