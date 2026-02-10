VaiOnline
Guardia di Finanza.
11 febbraio 2026 alle 00:39

Cocaina e hascisc, giovane in manette 

È stato sorpreso con addosso cocaina, hascisc e marijuana dai cani antidroga della Guardia di Finanza. Nella successiva perquisizione domiciliare sono state trovate ulteriori sostanze stupefacenti per un totale complessivo di quasi 100 grammi, oltre a materiale di confezionamento, un bilancino di precisione, 710 euro in contanti e due smartphone utilizzati per l’attività di spaccio. In manette è finito Gioele Cuccu, segnalato dall’unità cinofila durante un controllo su strada dei Baschi verdi della Finanza nella zona di via Pisano. Il giovane, difeso dall’avvocato Alessio De Gregoris, è stato arrestato e sottoposto all’obbligo di firma deciso dal giudice per l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il legale ha successivamente richiesto e ottenuto il patteggiamento al pm, concluso con la condanna a sei mesi con pena sospesa. (ro. c.)

