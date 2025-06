Città turistica, ma non troppo 

Turisti in aumento, la città si prepara per accoglierli, non senza difficoltà. Nuoro scopre il turismo e, viceversa, i turisti restano affascinati dalla cultura e dalla storia. Ma non mancano i problemi. Per tanti commercianti e operatori culturali, quello principale è legato all’assenza totale di informazioni e reti che riescano a portare una svolta. «Ci manca un supporto vero - dicono vari commercianti del corso Garibaldi -. Nuoro ha tanto da offrire, ma in trent’anni poco è cambiato. Tenere le serrande sollevate è una sfida quotidiana».

Voglia di fiducia

C’è chi non si perde d’animo, come Mauro Carroni che ha acquisito l’attività storica di artigianato “Il carro” e l’ha trasferita al Corso. Dice: «Qui il passaggio di turisti è maggiore, soprattutto la mattina. Nell’arco di due mesi sono tante le visite in negozio, i turisti entrano e comprano piccoli oggetti. Prediligono la filigrana, la ceramica, le calamite. Le idee non mancano, anche con i nostri “vicini”, vorremmo creare qualcosa per smuovere un po’ la parte alta del Corso, spesso trascurata. E per il Redentore, per una settimana, faremo orario continuato per accogliere tutti». Intanto, c’è chi già scommette sull’orario continuato da lunedì al sabato, come la libreria Mieleamaro. Antonio Cambedda di Confcommercio spiega: «Ci vuole tempo per imparare ad accogliere i turisti con tutte le loro esigenze, non è semplice. Per questo i commercianti e i ristoratori hanno libertà assoluta di apertura e chiusura in base alla loro offerta e necessità. Il fenomeno del turismo nelle zone interne è nuovo e bisogna organizzarsi. Paradossalmente i turisti arrivano in città più in primavera e in autunno, d’estate prediligono il mare».

La mappa delle proposte

Nei musei e spazi culturali aperture straordinarie in diverse giornate, numerose le iniziative. Da Mancaspazio arriva “Un’altra volta ancora” di Giampaolo Todde. «La galleria resterà aperta sino al 15 luglio, ma ha già registrato un forte numero di visitatori, negli ultimi giorni parecchi gli stranieri, soprattutto francesi e tedeschi», dice la gallerista Chiara Manca. Il Man sarà attivo con laboratori per tutta l’estate e nuove mostre, orario continuato e aperture straordinarie, specie durante la settimana del Redentore. I tre musei che fanno capo all’Isre proseguono sulla linea del biglietto unico per incentivare la scoperta delle mostre permanenti e temporanee. «Per accogliere i visitatori abbiamo in programma ulteriori mostre che metteranno in luce il patrimonio: preziosi oggetti in oro e argento della collezione Cocco che per la prima volta arriveranno a Nuoro», dice il presidente Isre Stefano Lavra.

Spiega Antonio Cosseddu del museo archeologico. «Abbiamo degli eventi in programma, anche il 20 giugno. Per l’estate abbiamo ottenuto un finanziamento dal ministero della Cultura di 60 mila euro insieme alla Pinacoteca di Sassari. E poi nuovi progetti e collaborazioni con Palc, Lariso, Man e Tanca Manna anche con i ragazzi e bambini delle scuole. Mostre temporanee in arrivo, aperture straordinarie ed eventi volti a incentivare il turismo e l’accoglienza: il 27 giugno, il 5 luglio e la domenica del Redentore».

Allo Spazio Ilisso dice Vanna Fois: «Abbiamo una serie di appuntamenti che confermano quanto abbiamo sempre fatto. L’estate è un momento in cui, oltre alla mostra permanente e a quella temporanea, si vivono gli spazi esterni tra presentazioni di volumi, musicali, spettacoli, teatro e incontri culturali. Cerchiamo come aprire e potenziare il servizio, da museo privato che sia per qualità e scelte tiene sempre conto le esigenze della città territorio e di chi vi transita. Speriamo prima o poi di arrivare all’orario continuato per poter rispondere alle esigenze di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA