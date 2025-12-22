VaiOnline
Palazzo Regio.
23 dicembre 2025

Città metropolitana, passa la manovra 

Dopo il parere favorevole espresso all’unanimità della Conferenza Metropolitana, il Consiglio Metropolitano ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione finanziario per il 2026 da oltre 120 milioni di euro (triennio 2026-2028). Per gli esercizi 2026-2028 è in pareggio. Spiega il sindaco metropolitano Massimo Zedda: «Il bilancio di previsione finanziario è stato redatto sulla base del Dup 2026-2028, documento che contiene gli indirizzi strategici e operativi dell’Ente e giustifica gli stanziamenti di risorse nel bilancio di previsione».

I capitoli

Tra le voci in entrata è previsto un incremento, rispetto all’anno scorso, delle entrate tributarie di circa 7 milioni dovuto al nuovo assetto territoriale. Importo, tuttavia, non sufficiente a coprire l’incremento della spesa relativo al concorso alla finanza Pubblica. Inoltre, i trasferimenti correnti dalla Regione per il 2026, ammontano a 34,5 milioni. Le spese correnti sono pari 77.756.949,75 e quelle che incidono maggiormente sono rappresentate dai trasferimenti correnti (ben il 43%, pari a 33 milioni circa). Il rimborso allo Stato per il concorso alla spesa pubblica, inclusa nella spesa per i trasferimenti, è dì 31 milioni e vale l’83% delle entrate tributarie. Rispetto all’anno scorso, la spesa è cresciuta di circa 9 milioni, dovuto al riordino delle Province.
Tra le spese correnti è previsto, inoltre, il fondo di riserva destinato alla copertura di spese straordinarie e impreviste pari a mezzo milione di euro per il 2026, per il 2027 e per il 2028.

Soddisfazione

In generale, il sindaco metropolitano Zedda ha espresso soddisfazione per l’approvazione del Bilancio entro la fine dell’anno, consentendo così la naturale prosecuzione dell’attività amministrativa dell’Ente.

