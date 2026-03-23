Città del vino, il Comune entra nell’associazione  

Il Comune di Mamoiada entra nell’associazione nazionale “Città del vino”. Lo ha deciso il Consiglio comunale nell’ultima seduta con sette voti a favore, tre astenuti e un no.

«Questo passaggio segna un punto di partenza importante per la nostra comunità, preceduto da incontri propedeutici con i vignaioli e il prezioso supporto del coordinatore regionale “Città del vino” per la Sardegna, Giovanni Antonio Secchi», ha detto il sindaco Luciano Barone.

«Riteniamo che aderire all’associazione sia per Mamoiada un valore aggiunto capace di raﬀorzare la promozione territoriale, e possa contribuire a valorizzare le nostre eccellenze e supportare in maniera più eﬃcace il settore vitivinicolo locale».

Il settore vitivinicolo di Mamoiada negli ultimi 20-25 anni ha avuto un’impennata non solo sulle produzioni, ma anche sull’incremento delle professionalità.

Coinvolti soprattutto i giovani, i quali attraverso studi di settore ed esperienze dirette o tramandate dalle generazioni precedenti decidono di investire sul territorio arrivando a creare un comparto produttivo d’eccellenza che supera le 40 cantine.

Mamoiada conta su circa 350 ettari di vigneti.

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