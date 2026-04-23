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Milano.
24 aprile 2026 alle 00:39

Cinturrino si difende davanti al gip: «Ho sparato d’istinto, mi sento umiliato» 

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Milano. Testimoni che confermano le accuse di violenti pestaggi, taglieggiamenti e arresti illegali. Difese che cercano di far emergere contraddizioni nelle dichiarazioni e il loro stile di vita per provare a minarne la credibilità. E Carmelo Cinturrino che prende la parola per dichiarazioni “fiume” per cercare di respingere la sfilza di contestazioni, dicendo di sentirsi «umiliato», e per ribadire che non voleva uccidere Abderrahim Mansouri, ma ha reagito d’istinto per paura. È il quadro che viene a galla dalle trascrizioni dell’incidente probatorio a porte chiuse durato due giorni, il 10 e l'11 aprile, e servito a cristallizzare per l’eventuale processo le testimonianze di sei persone, tra pusher e tossicodipendenti del bosco di Rogoredo, a Milano, dove il 26 gennaio è morto il 28enne colpito da un proiettile alla testa sparato dal poliziotto 41enne, in carcere per omicidio volontario aggravato anche dalla premeditazione.

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