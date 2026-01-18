Cinque colpi per il Pirri, tre per il Cus 

Il Monastir si rinforza: alla corte del tecnico Marcello Angheleddu in Serie D arriva l’attaccante Antonio Solmonte (classe 2005), ex Aurora Alto Casertano, cresciuto nel settore giovanile del Napoli dove ha giocato fino all’Under 18.

In Promozione si muovono le squadre cagliaritane. L’ultimo colpo del Cus è il centrocampista Fabio Porcu, classe 2003, proveniente dell’Atletico Cagliari. Si aggiunge agli acquisti dell’esterno Alessandro Piroddi, che rientra al Cus dopo l’esperienza al Tortolì, e del centrocampista Matteo Carboni, ex Idolo Arzana. Il Pirri annuncia cinque colpi. Sono il portiere Simone Renna (2005), ex Cagliari e Cus Cagliari, l’esterno Alessandro Luciano (2003), ex Iglesias e Atletico Cagliari, il trequartista Federico Ojeda (1994), ex Selargius e Sarroch, la seconda punta Tommaso Catta (2008), che rientra dopo il prestito al Cagliari, e la punta Daniele Pilosu (1996), ex Castiadas. In partenza Federico Porru (Uta), Alessandro Serra (Orrolese) e Marco Bellanza (Castiadas).

Il Castiadas ha svincolato Lautaro Nahuel Altobelli, il Selargius Matteo Cannas e Mattia Felleca, il Villasimius Andrea Caferri, il Tempio Luca Sabino e il Sant’Elena Abdou Niang. Il Bonorva ha ingaggiato il difensore Federico Caria.

In Prima categoria il Santa Giusta ha chiamato in panchina Gianni Lutzu, che sostituisce Bobo Sau. Il nuovo allenatore dell’Fc Alghero è Tommaso Movilli, che prende il posto di Andrea Peana.

