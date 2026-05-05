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Armungia.
06 maggio 2026 alle 00:26

Cimitero da rinnovare con nuovi loculi e una sala per le autopsie 

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Il Comune di Armungia fa un passo avanti importante per l’adeguamento e la messa in sicurezza del cimitero. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di “Adeguamento alle norme sanitarie e messa in sicurezza area cimiteriale”, per un importo complessivo di 219.274,47 euro.

Un intervento atteso e pensato per rispondere sia alle esigenze pratiche della comunità sia agli obblighi previsti dalla normativa sanitaria. Il cimitero comunale, situato nella zona est del centro abitato, è composto da una parte storica e da una zona più recente, realizzata con l’ampliamento dei primi anni Duemila. Proprio in quest’area più nuova saranno concentrati diversi interventi.

Il progetto prevede la realizzazione di 21 nuovi loculi prefabbricati, disposti su tre piani, oltre a due colombari per ossari. Non solo: è prevista anche la costruzione di un nuovo edificio pluriuso, che ospiterà servizi igienici per il pubblico, anche accessibili alle persone con disabilità, una sala autoptica, un ambulatorio per il medico legale con servizio igienico e un locale deposito-archivio. Inoltre, il progetto comprende l’implementazione di un software per il cimitero per la mappatura e la ricerca online dei defunti. (s. m.)

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