Chiesa gremita per il nuovo parroco di Sant’Andrea 

La messa solenne ha segnato l’inizio di una nuova epoca per la parrocchia più popolosa di Tortolì. Per guidare le oltre 5mila anime di Sant’Andrea, il vescovo di Lanusei, Antonello Mura, ha scelto il suo vicario, don Michele Congiu, 50 anni, affiancandogli come collaboratore don Paolo Balzano (48), uno degli ultimi due presbiteri ad aver ricevuto l’ordinazione sacerdotale in Ogliastra. Saranno loro, insieme al diacono permanente Mario Pinna, a portare avanti la missione pastorale ereditata da don Piero Crobeddu che ha lasciato dopo undici anni di ministero. Ieri sera, don Congiu (da un anno vicario diocesano dopo aver guidato la parrocchia di Arzana) e don Balzano (reduce dall’esperienza a Stella Maris) sono stati accolti dalla comunità, alla presenza delle autorità civili e militari, dei comitati e delle associazioni.

Sull’altare, in una chiesa gremita, numerosi concelebranti. «Abbiamo bisogno di voi per svolgere il nostro compito nella gioia». In sintesi è stato questo il pensiero rivolta dai due sacerdoti. Don Congiu, nativo di Villaputzu, e don Balzano, di Lanusei, con origini di Arzana, sono apparsi commossi dall’accoglienza ricevuta. Al termine della messa la comunità si è riunita nell’oratorio per un momento conviviale. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA