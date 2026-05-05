Chi può togliere a Vingegaard il Giro d’Italia? 

A tre giorni dalla Grande Partenza, la sedicesima dall’estero - contando anche San marino e Città del Vaticano - in 109 edizioni, il Giro d’Italia ha svelato la lista dei partecipanti. Saranno in 164, di 23 squadre, a schierarsi al via da Nessebar, in Bulgaria, ma forse sarebbe meglio dire 163+1.

Meglio di Tadej

Così come due anni fa con Tadej Pogacar, anche questa edizione ha un favorito che si stacca dal resto del gruppo. Jonas Vingegaard Hansen, 29 anni, danese della Visma-Lease a bike, ha una chance di battere il grande rivale sloveno. Può completare prima di lui la leggendaria Tripla Corona ed essere l’ottavo corridore a vincere Tour, Giro e Vuelta. Due volte a segno in Francia, campione uscente in Spagna, ha la chance di aggiungere quel tassello che molti considerano abbia già in tasca. Non è così, perché oltre ai rivali (non molti) ci sono i chilometri (3.469 km, in 21 tappe), le insidie e gli imprevisti di una corsa dal tracciato severo e dal meteo imprevedibile.

Le alternative

Dopo la rinuncia di Almeida, Carapaz e Landa, a contendere al danese la maglia rosa sono rimasti in pochi. La principale rivale della Visma, la Uae Emirates Xrg, schiera Adam Yates, Jay Vine e il giovane Jan Christen. La Red Bull Bora ha la speranza italiana (da preferire al solido ma anziano Damiano Caruso e a Giulio Ciccone, più votato alle singole tappe), Giulio Pellizzari, vincitore del Tour of the Alps, ma anche Jay Hindley, trionfatore nel 2022. A proposito di passati vincitori, va annoverato Egan Bernal (2021), della Netcompany-Ineos fresca di cambio di denominazione (maglia grigia e non più bianco-arancio), che ha pure Thymen Arensman. Felix Gall, Enrica Mas, david de la Cruz sono soltanto outsider.

Caccia alle tappe

Tra gli italiani, Filippo Ganna (per l’unica crono), Jonathan Milan (volate e e maglia ciclamino), e il gruppo Astana (Scaroni, Ballerini, Bettiol Ulissi), i velocisti Matteo Moschetti e Luca Mozzato o giovani come Gianmarco Garofoli e Alessandro Pinarello, possono cercare un successo di giornata. ( c.a.m. )

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