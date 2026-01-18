Challenge Adriano Testone, oggi si conosceranno i vincitori 

Il 4° Memorial Adriano Testone, che completa anche la Challenge dedicata all’indimenticabile corridore di Porto Torres, chiama a raccolta gli specialisti del ciclocross per il penultimo appuntamento stagionale. La chiusura sarà affidata domenica prossima all’inedita gara di Quartu Sant’Elena (nel Parco delle Saline e di Molentargius), ma intanto per oggi il Cycling Team Progetto Sport ha allestito per oggi un percorso nella zona del ciclodromo di Baddelonga, a Sassari e fissato il ritrovo per le 8.

Alle 9.40 la partenza della prima prova, quella da 30 minuti per Esordienti e Allievi, seguita da quelle da 40’ e da 60’, nelle quali si distribuiranno Juniores, Under 23 e tutte le categorie Master maschili e femminili. Con la stagione ormai agli sgoccioli, non è lecito attendersi una grande partecipazione (qualcuno sta già spostando il mirino su altre specialità) ma sono comunque un centinaio gli iscritti.

