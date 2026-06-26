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Poetto e Calamosca
27 giugno 2026 alle 00:13

Ceste per i giochi da condividere sotto l’ombrellone 

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Arrivano le prime ceste pubbliche per la condivisione dei giochi da spiaggia. Il progetto “Punto Stella”, promosso dall'associazione Rebelterra e sviluppato in collaborazione con il Comune di Cagliari, ha preso il via e andrà avanti per tutta l’estate. «Aggiungiamo un nuovo tassello al percorso verso una città più sostenibile», spiega l’assessora all’ambiente Luisa Giua Marassi, «con una sperimentazione che unisce tutela dell’ambiente, attenzione alle famiglie e cura degli spazi pubblici». L’iniziativa prevede grandi ceste pubbliche posizionate nelle spiagge permettono a chiunque di prendere un gioco, utilizzarlo durante la giornata e poi rimetterlo a disposizione degli altri. Le stesse ceste possono inoltre essere utilizzate per donare giochi che non si usano più o per raccogliere quelli dimenticati in spiaggia. Nella prima fase saranno attive tre ceste: una a Calamosca e due al Poetto, negli stabilimenti Golfo degli Angeli 2 e 6.

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