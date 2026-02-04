VaiOnline
Il convegno.
05 febbraio 2026 alle 00:35

«Centro storico in crisi, non diventi un museo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«I centri storici non sono musei a cielo aperto né semplici attrazioni turistiche, ma il motore sociale ed economico delle città». Questo il messaggio emerso dal convegno “Centri storici – analisi e futuro”, organizzato da Confcommercio Sud Sardegna davanti a istituzioni, associazioni di categoria ed esperti del settore. In città, negli ultimi 30 anni, sono stati persi circa 35 mila residenti e, negli ultimi 15 anni, chiuse circa 1.200 attività commerciali nel centro storico. A tracciare il quadro è Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari: crescono bar, ristoranti e strutture ricettive, mentre scompaiono negozi di prossimità e botteghe artigiane, trasformando il centro in un vero e proprio “albergo diffuso”. Segnali critici arrivano anche dall’imprenditoria: aumentano le imprese femminili, mentre quelle giovanili mostrano tendenze «del tutto negative». L’allarme del presidente di Confcommercio Sud Sardegna, Marco Mainas: «Perdiamo in media cinque negozi al giorno, lasciando intere vie senza identità. Il rischio è una città monoculturale, schiacciata solo su turismo e ristorazione. Serve una svolta». Cosciente della complessità dei fenomeni, il sindaco Massimo Zedda ha commentato: «I cambiamenti che viviamo sono mondiali e non possiamo fermarli. Le abitudini sono mutate, ma possiamo governare il cambiamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

In arrivo altri documenti E il Cagliari resta in silenzio

La società invierà alcune integrazioni al piano dopo la frenata di martedì in Consiglio comunale 
Lo. Pi.
La storia

Egidio e Elvira, 70 anni di amore «e di pazienza»

Nozze di titanio a Villaputzu: domenica la festa in famiglia 
Gianni Agus
L’inchiesta

Incursioni nelle carceri col drone

Appello alla mobilitazione della governatrice sul 41 bis: «Qui il cda della mafia» 
Andrea Busia
L’allarme.

Spray urticante, evacuata una scuola

Mariangela Pala
Il caso

Il mistero della nave russa

Enrico Fresu
Decreto sicurezza

Fermo preventivo, i dubbi del Colle Meloni lima il testo

Scarcerati tre antagonisti La Lega alle toghe: vergogna 
Napoli

«Ha dato un calcio al cane, l’ho uccisa»

Il fratello della 22enne Jlenia Musella si costituisce. I vicini: liti frequenti 