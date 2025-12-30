VaiOnline
Selargius.
31 dicembre 2025 alle 00:40

Cento alberi nel quartiere sulla 554 

Oltre cento nuovi alberi in arrivo all’ingresso del quartiere di Is Corrias. Il secondo intervento di forestazione urbana studiato e finanziato dal Comune di Selargius, che stavolta si concentra nel rione incastonato fra la 554 e Barracca Manna: il progetto esecutivo di forestazione urbana è stato approvato di recente in Giunta, portato dal settore Ambiente.

Nei giorni scorsi l’affidamento a un’impresa con sede nella provincia di Catania, che si è aggiudicata l’appalto da 116 mila euro circa. «L’area interessata, di circa un ettaro, tra via Goceano e via Is Corrias», l’annuncio fatto a inizio dicembre dall’assessorato all’Ambiente guidato da Gigi Gessa, «è pronta ad accogliere oltre cento nuove specie arboree - tra alberi ed essenze -, che contribuiranno a riqualificare questo pezzo del rione attualmente privo di vegetazione. L’obiettivo è migliorare la percezione visiva, e chiaramente anche la qualità dell’aria in una zona caratterizzata dall’intenso traffico dovuto alla vicinanza della 554». Un intervento anti smog, e primo step nell’inter per la nascita di uno spazio verde attrezzato, con panchine e giochi per i bambini, atteso da anni.

Lavori affidati pochi giorni fa, e cantieri al via - imprevisti permettendo - all’inizio del prossimo anno. A disposizione ci sono poco meno di 120mila euro: «Risorse comunali che», sottolineano dal Comune, «in continuità con le nostre scelte amministrative degli ultimi anni destiniamo alla promozione del verde che già vede Selargius tra i Comuni sardi con il rapporto più alto di verde per abitante». (f. l.)

