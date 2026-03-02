VaiOnline
Sassari.
03 marzo 2026 alle 00:05

Centauro ricoverato in codice rosso 

Ancora unn incidente a Sassari. L’ultimo è avvenuto ieri, poco prima delle 12, all’incrocio tra via Flumenargia e via Pietro Micca, a pochi metri da corso Giovanni Pascoli. Coinvolte una moto Ktm 390 e una Renault Clio che sono andate a sbattere una contro l’altra causando gravi danni alla quattroruote e, soprattutto, provocando al centauro un ricovero in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata.

Secondo una prima ricostruzione la moto, guidata da un 70enne, proveniva da via Flumenargia mentre il 56enne al volante scendeva da via Micca. Nell’urto l’uomo più anziano è stato sbalzato dalla sella ed è finito sul parabrezza dell’utilitaria. Il fatto che indossasse il casco ha evitato per lui guai più seri. Perché l’impatto è stato così violento da deformare il vetro, in parte rientrato all’interno dell’abitacolo oltre a staccare il parafango e lesionare la fiancata dell’automobile. E se la moto ha riportato pochi danni è andata peggio a chi la guidava, apparso dolorante ma cosciente. Gli operatori del 118 gli hanno applicato subito il collare prima di trasportarlo al Pronto soccorso.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, è intervenuta anche la polizia locale per gli accertamenti del caso.

