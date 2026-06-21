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Via Porcu.
22 giugno 2026 alle 00:36

Cena con pizza, all’oratorio come in una grande famiglia 

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Così tanti forse non si erano mai visti. Dopo un periodo di assestamento, crescono i numeri dell’oratorio della basilica di Sant’Elena, impegnato in questi giorni nel Cregrest estivo. Sono un centinaio, per l’esattezza 101, gli animatori, e un centinaio gli iscritti che ogni giorno partecipano a diverse attività nel centro Ferrini in via Porcu, dove il mercoledì è il giorno dell’AperiCre, il venerdì di un contest di canto, mentre il sabato si dice messa in cortile, seguita dalla cena comunitaria seduti ai tavoli. L’altro ieri era la serata della pizza, con le mamme che si sono trasformate in perfette aiutanti del pizzaiolo ingaggiato per l’occasione. Perché la cosa più importante è dare il senso di comunità, sentirsi come in una grande famiglia.

Tante attività

«L’oratorio sta crescendo e la cosa più bella è l’atmosfera familiare che si è creata», spiega don Euphrem, vice parroco della basilica e responsabile dell’oratorio. «Una delle cose di cui vado più fiero è avere qui i ragazzi fino a tarda sera, che si divertono e stanno insieme in un posto sicuro e non in strada o fuori dai centri commerciali. Ma liberi in un ambiente protetto, a cenare insieme, a cantare, a fare le diverse attività». Spesso, «quando stiamo qui fino a tardi, quando serve e i genitori magari non possono venire, li riaccompagno io a casa perché mi piace vederli sereni e felici». Il Cregrest finirà i primi di luglio ma l’obiettivo di don Euphrem Hasimana è, «continuare a organizzare queste serate almeno una volta al mese, grazie anche alla collaborazione dei Samaritani, il gruppo di genitori e catechiste della parrocchia che danno sostegno con la preparazione del cibo». Intanto mercoledì ci sarà ancora l’Apericre, la serata aperitivo e venerdì la finale del contest di canto, con la partecipazione della vincitrice di Sanremo Junior Gaia Deiana, e con premi per i vincitori, mentre sabato torna la messa all’aperto e la cena a tema. Ad animare la messa anche il coro dei ragazzi dell’oratorio con due chitarristi, diretto da Elena Costa.

Il volontariato

Gianluca Portas è uno degli animatori. «Siamo molto contenti di questa grande partecipazione, a partire dalla presenza di così tanti animatori. Tutti i giorni vanno avanti le attività del Cre, abbiamo anche la piscina per rinfrescarci in questi giorni di grande caldo e si è creato un bel gruppo di genitori. Quest’anno il tema del Cre è San Francesco d’Assisi». Tra le attività estive, tanto sport nel campetto dell’oratorio dove vengono organizzati anche tanti giochi. ( g.da. )

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