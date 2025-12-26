Dopo l’amaro pareggio casalingo con il Pisa, il Cagliari torna in campo questo pomeriggio per affrontare in trasferta il Torino. Si gioca alle 15 allo stadio Olimpico Grande Torino, da dove Lele Casini racconterà in diretta momento per momento le fasi del match. A partire dalle 14.30, Carlo Alberto Melis introdurrà dallo studio di Radiolina i temi dalla partita. Al termine, il lungo dopo partita anche su Videolina, con le conferenze stampa di allenatori e calciatori e gli interventi dei tifosi rossoblù.
Radiolina.
27 dicembre 2025 alle 00:08
C’è Torino-Cagliari in diretta dalle 14.30
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp