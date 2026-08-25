C’è Raf a Carbonia, istruzioni per l’uso 

Carbonia si prepara ad un nuovo grande evento, con il concerto gratuito di Raf, che si esibirà sul palco di piazza Roma domani alle 22. Evento che porterà in città già come avvenuto nei precedenti concerti migliaia di persone, motivo per cui il dirigente facenti funzioni della polizia locale Massimo Cocco ha emesso un ordinanza di limitazioni alla circolazione nel centro cittadino.

I divieti

Prevede la chiusura al traffico a partire dalle ore 18 nelle centralissime via Roma (tratto da Piazza Italia a Piazza Roma, via Manno, Oberhausen, Ala Italiana, tra via Trieste e largo Montuori ( compreso ), Fosse Ardeatine, piazza Matteotti fino a Viale Arsia. Vico Matteotti e il tratto di via Grazia Deledda tra via Brigata Sassari e via Roma. Per l’occasione le persone con disabilità potranno usufruire dell’area di sosta nel piazza dell’ex Inam in piazza San Ponziano. Aree ad esclusione del tratto di via Grazia Deledda e via Ala Italiana dove sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Per facilitare i cittadini a muoversi sarà installata la segnaletica arrecante le informazioni relative alle chiusure a ai divieti di sosta. Non mancheranno le aree di sosta sia in centro, con i parcheggi di piazza Ciusa, Ex Tribunale, piazza Berlinguer e piazza Italia, e tutta l’area di via Roma fino al parcheggio del centro intermodale, raggiungibile dal centro in una decina di minuti a piedi. Per l’occasione, per questioni di sicurezza l’amministrazione comunale ha emanato il divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro e metallo in tutte le attività a 800 metri dalla piazza Roma, pertanto a partire dalle 17, non si potra accedere all’area del concerto e limitrofe con bevente all’interno di contenitori in vetro e metallo.

I commercianti

Evento che avrà anche ricadute sull’economia della città dando la possibilità di far lavorare bar e ristoranti della città. «Grazie all’inizio del concerto alle 22», dice Sergio Cera, ristoratore, «chi vorrà assistere al concerto potra anche cenare in uno dei ristoranti presenti in città». Dello stesso avviso anche Alessio Olivieri che gestisce una pizzera del centro: «Giovedi è il nostro giorno di chiusura, ma per l’occasione abbiamo deciso di tenere aperto cercando di sfruttare questo bellissimo evento che porterà sicuramente molta gente in città». L’evento grazie al contributo della Regione Sardegna è organizzato dall’assessorato alle Attività Produttive, guidato da Michele Stivaletta: «Siamo orgogliosi di confermare l'organizzazione di eventi di tale portata al centro della città, con accesso libero e gratuito, in grado di supportare le attività produttive e le strutture ricettive. La città attende il concerto di Raf».

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