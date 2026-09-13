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Sinnai.
14 settembre 2026 alle 00:48

C’è l’ok della Prefettura al patto di sicurezza urbana 

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Il Patto per la sicurezza urbana del Comune di Sinnai è stato approvato dalla Prefettura assieme a quelli presentati dai Comuni di Buggerru, Cagliari, Capoterra, Elmas, Genuri, Gesico, Pauli Arbarei, Perdaxius, Samassi, San Basilio, Serdiana, Siurgus Donigala, Villa San Pietro, Villamassargia, Villaputzu e dall’Unione dei Comuni del Gerrei. Per Sinnai erano presenti la sindaca Barbara Pusceddu e il comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori.

Per Sinnai, «il Patto per la sicurezza prevede – dice la sindaca Pusceddu - il potenziamento della videosorveglianza con l'installazione e modernizzazione dei sistemi di monitoraggio, in particolare nei varchi di ingresso e uscita di pineta, parco urbano metropolitano e nei punti più sensibili. In programma anche una maggiore sinergia operativa tra la nostra polizia locale, i carabinieri e le altre forze di polizia statali, con interventi mirati per tutelare i luoghi pubblici e restituire piena tranquillità alla nostra collettività».

Dopo questo fondamentale parere favorevole, chiude la sindaca «procederemo alla firma formale del Patto e all'invio al ministero dell'Interno per le fasi di valutazione finale. Desidero ora ringraziare il comandante Fiori per l'impegno nella predisposizione del progetto, con la preziosa collaborazione della stazione dei carabinieri di Sinnai».

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