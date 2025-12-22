C’è il dietrofront: Milan-Como in Italia 

Mentre il Milan si regala in anticipo la nuova punta prendendo Niclas Fullkrug dal West Ham (prestito gratuito con diritto di riscatto a 13 milioni), arriva il clamoroso dietrofront sulla trasferta di campionato col Como in Australia prevista a febbraio. Dopo il via libera di una settimana fa alla prima storica partita di un torneo europeo oltre i confini del continente, ieri lo stop. L’ufficialità è arrivata in una nota condivisa tra la Lega Calcio Serie A e il governo del Western Australia, che nonostante l’ok dei club di Serie A, della Figc e della Uefa hanno preso la decisione «per i rischi finanziari per il governo della Western Australia e la Lega Calcio Serie A che non è stato possibile contenere, per le condizioni di approvazione onerose aggiuntive imposte dalla Confederazione Asiatica di Calcio per autorizzare il match e per le complicazioni dell’ultimo minuto».

Ezio Simonelli, presidente della Lega A, ha spiegato che «a fronte di ulteriori e inaccettabili richieste dell’Afc alla Federazione australiana, al Governo della Western Australia e alla Lega Calcio Serie A, è diventato impossibile disputare la partita Milan-Como a Perth». Il manager esprime «rammarico per l’epilogo di questo progetto» e si dice «fermamente convinto che sia un’occasione persa nel progetto di crescita del calcio italiano a livello internazionale». Per il ministro Andrea Abodi invece «si è buttato il cuore oltre l’ostacolo con una certa leggerezza, perché prima di parlarne per 3 mesi bisognava partire dal soggetto finale che avrebbe dovuto porre condizioni». Ora il problema sarà la data della partita in Italia, perché complice la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi lo stadio di San Siro non sarà disponibile e le prime date utili sono quelle del 18 e del 25 febbraio. In base all’eventuale disputa dei playoff di Champions League da parte dell’Inter.

