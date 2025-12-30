VaiOnline
Baunei.
31 dicembre 2025 alle 00:38

Cavi fuorilegge sospesi sul Selvaggio blu 

Quattordici escursionisti denunciati dai barracelli: non erano autorizzati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Avevano installato due cavi lunghi centinaia di metri per collegare la parete sud di Punta Giradili, a nord di Pedra Longa, e lanciarsi nel vuoto in sicurezza nel canalone sottostante. Senza alcuna autorizzazione, senza alcun permesso rilasciato dalle autorità competenti in materia di salvaguardia e tutela del paesaggio. Per questo motivo quattordici escursionisti stranieri, francesi e tedeschi, sono stati identificati dai barracelli del comune di Baunei e dalla Forestale. Non è la prima volta che nel territorio di Baunei si verificano episodi simili, e negli ultimi anni sono stati tanti gli escursionisti sanzionati perché hanno messo in atto azioni che non sono consentite dalle stringenti normative di tutela del paesaggio in aree di pregio naturalistico che ricadono all’interno di un Sic - Sito di interesse comunitario.

Tolleranza zero

«È nostra ferma intenzione porre un limite a queste attività che prevedono installazioni nel territorio - ha rimarcato il sindaco Stefano Monni – e anche in questo caso sorprende il fatto che gruppi di escursionisti agiscano senza nessuna autorizzazione». In passato sono stati sanzionati turisti che hanno installato cavi d’acciaio utilizzando trapani per fissarli alle pareti calcaree per effettuare spettacolari riprese da pubblicare sui social network.

Turisti irritati

I cavi installati hanno stupito e irritato anche i tanti escursionisti impegnati ieri mattina nella “Prima Tappa del Selvaggio Blu al contrario”, ultima escursione tra quelle previste all’interno del Festival del Supramonte che per quattro giorni ha animato il centro montano con convegni a tema su “turismo e sviluppo economico”, dibattiti sul futuro del territorio e serate musicali. «Nei prossimi gironi valuteremo nel dettaglio il caso in questione - fanno sapere in Comune – ovviamente insieme alle forze dell’ordine competenti; intanto stupisce ancora una volta il fatto che si verifichino simili situazioni in un sito naturalisticamente importante come il territorio baunese, nel quale l’ipotesi di installare cavi volanti non dovrebbero essere minimamente preso in considerazione».

La notizia arrivata in paese nell’ultima serata del Festival Supramonte è stata commentata in coro negativamente dal folto pubblico presente nella tensostruttura montata per l’occasione in Piazza Bingiggedda che in tarda serata ha ospitato il concerto di chiusura di Piero Marras.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Foto LaPresse/ Matteo Rasero07-01-2017 Sanremo (IM)spettacolo67mo festival della canzone italianaprima seratanella foto: Giusy FerreriPhoto LaPresse/ Matteo Rasero07-02-2017 Sanremo (IM)67th festival of Italian songsIn the picture: Giusy Ferreri
Capodanno

Cagliari, il centro della città diventa un grande palco

Giusy Ferreri in piazza Yenne, feste alla Fiera e al Bastione Viabilità, divieti per le auto: largo Carlo Felice off limits 
Mauro Madeddu
Ieri vertice di maggioranza fiume a Villa Devoto. Marcias e Serusi verso la riconferma all’Arnas Brotzu e all’Areus

Manager delle Asl,  oggi le dodici nomine Ma è scontro Todde-Pd

Il parere legale chiesto dalla presidente: i vecchi dg non possono essere reintegrati 
Roberto Murgia
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Medical student at the hall. Person in a white uniform. Coronavirus theme.
Sanità

Medici in trincea: «Cure garantite»

I primari del Brotzu assicurano la piena funzionalità di tutti i servizi ospedalieri 
Cristina Cossu
A Bitti, Orune e Buddusò tirano un sospiro di sollievo

Dal Consiglio di Stato stop al parco eolico con pale da 150 metri

La Quarta sezione rigetta il ricorso «Il progetto disturba Sos Enattos» 
Lorenzo Piras
L’assalto

Pratobello contro l’eolico diventa un film

«La nostra lotta continua, questo lavoro serve a scuotere le coscienze» 
Gianfranco Locci
Il caso

Violenza sessuale, indagato Signorini

Per il conduttore anche l’ipotesi di estorsione dopo la denuncia dell’ex Gf Medugno 
Il conflitto

«Raid su Putin, nessuna prova su di noi»

Kiev nega di aver condotto l’attacco coi droni sulla residenza presidenziale 