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Macomer
30 maggio 2026 alle 00:22

Cavalcavia, installate le nuove travi 

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A Macomer il sindaco Riccardo Uda e gli assessori Luciano Mazzette e Danilo Masala, assieme ai tenici dell’Anas e dell’impresa appaltatrice, hanno brindato nella notte dopo che sono state eseguite le operazioni per l’installazione delle travi del cavalcavia, per il nuovo svincolo sulla 131, uscita nord da Macomer e la Planargia. Un intervento considerato di alta ingegneria, concluso ieri mattina alle 6.

Le complesse operazioni di sollevamento e installazione delle travi sono state eseguite dai tecnici di Anas Sardegna e della ditta che sta eseguendo i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo e per l’eliminazione del pericoloso incrocio a raso, nella zona di Monte Muradu, tra l’uscita da Macomer e Bosa e il bivio per Mulargia.

La presenza del sindaco e degli assessori rimarca l’importanza che l’opera riveste per l’intero territorio, attesa da oltre 50 anni. (f. o.)

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