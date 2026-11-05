Castagne, vino e stelle Un brindisi d’autunno  

Il calore delle caldarroste, il clima di festa, un cielo da guardare al telescopio, un bicchiere di rosso da assaporare insieme ai prodotti tipici di Lanusei. L'attesissima Fiera delle castagne e del vino prenderà il via tra poche ore, dodicesima edizione e la collaudata organizzazione del Centro commerciale naturale Le Falere.

Si parte questa sera alle 18.30, nell'aula consiliare del municipio con il convegno "Castagne, biodiversità e nuove prospettive per il territorio". Dalle 20 alle 22 si potrà visitare gratuitamente l'osservatorio astronomico Caliumi, (si potrà fare, agli stessi orari, anche domani). La fiera entra nel vivo sabato a partire dalle 16 con l'incontro enogastronomico Cin Cin Cannonau "Vi racconto il Cannonau" al museo Ferrai, dove sarà possibile, sabato e domenica, vedere la mostra sul Cannonau. Alle 17 è prevista l'apertura degli stand, con giochi e attività per bambini, alle 19 apriranno i punti ristoro lungo la via Roma. Alle 19.15 i visitatori potranno assistere dal vivo alla produzione della birra alle castagne, curata da Ichnos beer union, si chiude in musica in piazza. Domenica sveglia presto per la visita guidata, alle 8.30, al bosco Seleni. Alle 11 in via Roma si potrà partecipare a un laboratorio di culurgiones. L’ensemble maschile "Voci dal coro” di Lanusei allieterà il pubblico in piazza Vittorio Emanuele, dove si svolgerà uno show cooking dedicato ai prodotti tipici del territorio. In serata si esibiranno le Janas, i Merdules Bezzos de Otzana e il gruppo folk di Lanusei. Il museo Ferrai ospiterà anche domenica due incontri enogastronomici alle 11.30 e alle 16. Si saluta la dodicesima edizione della fiera in piazza con i balli sardi.

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