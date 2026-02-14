VaiOnline
Le novità.
15 febbraio 2026 alle 00:29

Cassonetti per indumenti: scatta il giro di vite 

Usati per abbandonare rifiuti, molti raccoglitori verranno rimossi o spostati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Raccolta degli indumenti usati, si cambia. Dai banchi dell’aula del Consiglio comunale, l’assessora all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, annuncia un giro di vite contro il degrado e il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, per dire basta, una volta per tutte, all’utilizzo improprio dei 111 contenitori bianchi sparsi sul territorio, costantemente saturi e trasformati in discariche abusive. I primi interventi sono già scattati. Si va dallo spostamento (o dalla definitiva rimozione) dei raccoglitori in condizioni più critiche alla collocazione in aree sicure – come ecocentri, parchi o centri commerciali – con contestuale potenziamento della videosorveglianza e della frequenza di svuotamento. Fino all’applicazione su ogni contenitore, a scopo deterrente, di adesivi con scritte a caratteri cubitali per ricordare le pesanti sanzioni (fino a 3 mila euro) previste in caso di conferimento non corretto.

La rivoluzione

«La rimodulazione del servizio è già partita ed è in continua evoluzione», ha spiegato l’assessora Giua Marassi in risposta ad un’interrogazione sul tema a prima firma del consigliere Alessio Mereu (Fdl), «e attualmente è in corso una rivalutazione sia del numero che del posizionamento dei contenitori e abbiamo stabilito che alcuni, quelli utilizzati maggiormente in modo improprio, saranno direttamente eliminati». Altri invece saranno mantenuti al fine di garantire il servizio. «Una parte stiamo cercando di collocarla in luoghi chiusi e custoditi, ma non è possibile posizionarli tutti negli ecocentri per ragioni di spazio». Sono troppi. «Pertanto alcuni li stiamo posizionando nei parchi e altri li posizioneremo in aree di proprietà di centri commerciali o supermercati. Stiamo, inoltre, valutando di metterne anche in cortili comunali». L’obiettivo finale è evidentemente il ripristino ed il mantenimento del decoro.

Le sanzioni

Per i trasgressori sono previste multe salate. «Abbiamo già incrementato la frequenza dello svuotamento e del ritiro», riferisce ancora l’esponente della Giunta Zedda, «il vero problema è che spesso i contenitori vengono forzati e svuotati oppure usati per conferire impropriamente rifiuti non tessili. Su questi due aspetti stiamo agendo da mesi con un monitoraggio di tutte le postazioni. Stiamo cercando di contrastare le condotte illecite tramite strumenti di deterrenza e di controllo, in accordo con la Polizia Locale, in particolare con telecamere. Abbiamo, infine, applicato adesivi per ricordare le sanzioni previste». Particolarmente pesanti: da mille a 3 mila euro.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 