Caso Orlandi, indagata l’amica 

Roma. Una donna è indagata nell’ambito dell’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, riaperta nel 2023 e coordinata dalla Procura di Roma con le indagini affidate ai carabinieri del Nucleo investigativo. L’accusa contestata è quella di false informazioni rese al pubblico ministero. Si tratta di Laura Casagrande, amica ed ex allieva della stessa scuola di musica frequentata da Emanuela, già ascoltata poco più di un anno fa dalla Commissione bicamerale d’inchiesta.

A confermarlo è il presidente della Commissione, il senatore Andrea De Priamo, che all’Ansa ha definito l’audizione di Casagrande «molto contraddittoria, come se l’audita volesse togliersi dalla scena». Secondo successivi accertamenti, la donna potrebbe essere stata una delle ultime persone, se non l’ultima, ad aver visto Emanuela il 23 maggio 1983 in corso Rinascimento. Per questo motivo il suo nome era già stato inserito tra quelli da riascoltare, anche nella forma dell’esame testimoniale.

