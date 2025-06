Case storiche da gestire, è polemica 

Polemica sulla concessione delle case storiche. Il mese scorso il Comune di Nuoro ha pubblicato un avviso per l’affidamento di quattro immobili storici (Contrafforti, Porta del Parco letterario, Casa Ciusa e Piramide di Seuna) con l’obiettivo di valorizzarle e destinarle a nuove funzioni attraverso progetti che prevedano attività associative, economiche, servizi per la collettività. Il bando dà tempo fino scadenza al 30 luglio alle ore 13 per fare domanda.

L’ex sindaco Mario Zidda ha espresso contrarietà su Casa Ciusa, parlando di «un’iniziativa fuori misura. È scandaloso che questa casa realmente storica si inserisca fra quelle che potrebbero essere concesse ai privati, inoltre, la casa doveva essere collegata al museo Ciusa», da tempo chiuso. A controbattere è il Presidio turistico nuorese guidato da Alessandro Melis che dice: «Partecipare al bando è necessario, intendiamo farlo e confidiamo che anche altri colgano l’opportunità. Si parla di una delibera del 2019, nel 2025 è ora di cogliere la palla al balzo. Altre case storiche di proprietà pubblica sono crollate perché inutilizzate, è un forte segnale, non bisogna esitare. La nuova amministrazione dovrebbe occuparsi di quei 30 immobili chiusi (oltre ai 4) e riattivare il motore economico, culturale e sociale della città». (g. pit.)

