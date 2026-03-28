«Caschetti per “Sa cursa de sa loriga”? Diciamo no» 

I preparativi in località Su Padru proseguono senza sosta, anche se non è detto che la “Sa cursa de sa loriga” di San Vero Milis – la corsa a cavallo in cui i partecipanti, al galoppo, tenteranno di centrare un anello di ferro appeso a un filo – si terrà.

Giulio Pisano, presidente dell’associazione Ippica Sanverese che organizza la manifestazione in programma l’11 aprile, contesta l’annuncio della Prefettura di Oristano riguardo all’utilizzo dei caschetti: «I nostri cavalieri sono tutti iscritti all'Asi, l’ente di promozione sportiva nazionale che a breve ci darà la certificazione del percorso della corsa, com’è avvenuto per la Sartiglia. Trattandosi di una manifestazione storico-culturale e non di una competizione, siamo esentati dall’obbligo di indossare protezioni specifiche, come invece è stato detto in Prefettura pochi giorni fa». Non solo: «La manifestazione - sostiene Pisano - ha un rischio medio-basso, si svolge in una pista lontana dal paese, senza marciapiedi né altre barriere architettoniche». Poi la previsione: «Se ci dovessero essere sorprese, i cavalieri non escludono lo sciopero». A guidare la manifestazione sarà il cavaliere Graziano Vacca, affiancato da Giuseppe Siccu e Marco Stara. ( s. p. )

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