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Maracalagonis
21 luglio 2026 alle 00:14

Casa va a fuoco ma all’interno non c’è nessuno 

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Fiamme e paura ieri a Maracalagonis in una abitazione della via Regina Margherita, pieno centro storico. Qualcuno ha notato il rogo dalla strada e in pochi minuti il fumo si è alzato in cielo facendosi notare da lontano. Immediato l’allarme e il successivo celere arrivo dei vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme prima che aggredissero l’intera abitazione invasa comunque dal fumo. La cucina, in particolare, è rimasta gravemente danneggiata. Durante l'intervento è stato necessario anche portare fuori la bombola di casa per evitare esplosioni.

All’interno della casa però non c’era nessuno, pare che gli inquilini fossero appena usciti. I carabinieri della stazione locale, arrivati immediatamente, hanno avviato le indagini: tra le ipotesi c’è quella del cortocircuito. Si è presentata anche la sindaca Francesca Fadda.

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