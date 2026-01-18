Cartello di allerta meteo crivellato da una fucilata 

È durato solo pochi mesi. Da un paio di giorni un cartello della Protezione Civile posizionato a Sestu accanto al guado del Rio Durci, è stato danneggiato: qualcuno vi ha sparato contro con un fucile. Un atto vandalico di pessimo gusto. «Ci lamentiamo spesso dei giovani. Ma quanto era giovane chi si è “divertito” a sparare contro un dispositivo pensato per la sicurezza di tutti? A voi le considerazioni… », sono le parole piene d’amarezza dell’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas in un testo pubblicato su Facebook. Nei commenti unanimi parole di condanna dei cittadini che parlano di un gesto “grave ed incivile”. Il cartello era uno di quelli posizionati in vari punti strategici dei guadi nel territorio di Sestu: Riu Durci, Riu Sassu, Strada Santa Rosa e sottopasso del Mercato Agroalimentare. Sono dotati di sensori e di un pannello informativo con vari colori a seconda del tipo di allerta. (g. l. p.)

