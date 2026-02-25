VaiOnline
Il caso.
25 febbraio 2026 alle 01:03

Cartelli alla Domus? Sì, col permesso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sugli spalti, soprattutto negli sport americani, i mini-striscioni o cartelloni tenuti in mano dai tifosi sono popolarissimi da anni. Le regie televisive impazziscono per andarli a scovare tra le gente. Di recente, anche in Italia, vanno quelli rivolti ai giocatori in cui si chiede loro di tutto, da “Mi regali la tua maglia” a “Vuoi sposarmi?”.

Una pratica divertente e in genere anche innocente, tanto che a tenere i cartelli (realizzati con pennarelli colorati come si fa con le ricerche a scuola) sono giovanissimi tifosi, bambine e bambini. Ma non è proprio così. Alla Unipol Domus (e in altri stadi) sono vietati, senza autorizzazione. Sabato qualche tifoso, privato da uno steward zelante del proprio cartello (uno di quelli che chiedevano la maglia), si è lamentato a Radiolina. Ma, regolamenti alla mano, aveva torto. Già perché, come dice il Regolamento d’Uso dell’Unipol Domus (pubblicato sul sito cagliaricalcio.com ), è vietato esporre “cartelli, stendardi orizzontali, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni che ostacolino la visibilità ad altri tifosi e che non siano stati esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.)”. La soluzione? Una mail di richiesta a slo@cagliaricalcio.com (o fax allo 070-6042085) entro e non oltre i 7 giorni lavorativi precedenti la partita, con tutti i dettagli, foto compresa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 