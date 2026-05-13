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14 maggio 2026 alle 00:09

Carte d’identità, allarme disagi nell’ufficio  

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Le prime date disponibili per richiedere la Carta d’identità elettronica a Oristano sarebbero già fissate alla fine di luglio, a pochi giorni dalla scadenza del 3 agosto che segnerà l’addio definitivo ai vecchi documenti cartacei.

È questo il punto da cui parte l’interrogazione urgente presentata dalla minoranza consiliare, che chiede alla Giunta come intenda affrontare il previsto aumento delle richieste agli sportelli anagrafici. Nel documento si evidenzia come nei prossimi mesi possa verificarsi «un massiccio afflusso di cittadini presso gli uffici anagrafici del Comune per la sostituzione dei vecchi documenti». I firmatari sottolineano inoltre che il rilascio della Carta d’identità elettronica richiede tempi tecnici di elaborazione e spedizione, «circa 6 giorni lavorativi», non compatibili con le vecchie procedure d’urgenza previste per il documento cartaceo. Nell’interrogazione si mette poi in guardia dal rischio che molti cittadini non siano consapevoli della scadenza imminente, con la possibilità di un ulteriore congestionamento degli uffici nelle ultime settimane disponibili. Da qui le richieste per sapere quali misure straordinarie intenda adottare la Giunta e se sia prevista «una campagna informativa capillare» per evitare disagi ai cittadini. ( m. g. )

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