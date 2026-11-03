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04 novembre 2026 alle 00:28

Carbonia, guantoni e titoli con Lacatus e Rubino 

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Carbonia torna protagonista della grande boxe. Sabato 12 dicembre il Palazzetto dello Sport ospiterà una riunione internazionale organizzata dalla Bazooka Events di Luciano Abis, con due incontri di cartello, match olimpici e spettacoli musicali.

Il clou sarà la sfida per il titolo continentale UBO dei superwelter tra Sorin Claudiu Lacatus (sardo d’azione) e Pasquale Salzillo, due pugili dal curriculum di grande valore. Ma i riflettori si accenderanno anche sul ritorno sul ring di Jonathan Rubino: il peso leggero cagliaritano sarà opposto al lombardo Youssef Gogna nella semifinale per il titolo internazionale IBO. Una prova decisiva per Rubino, che in caso di prestazione convincente potrebbe disputare il titolo già a marzo. ««Sarà una grande serata, con pugilato di qualità, tanti incontri olimpici e spettacolo musicale», spiega Abis. Carbonia conferma così il suo legame con la noble art: una città sensibile al pugilato, che crede e investe nei grandi eventi.

Ma lo spettacolo della grande boxe nel Sulcis non si ferma a Carbonia: la Bazooka Events guarda già al 2027. Il 20 marzo, a Narcao, infatti, Silvia Bignami (mamma nata e cresciuta in Sardegna) affronterà la belga Amy Naert per il titolo europeo femminile EBU. Un altro appuntamento di prestigio firmato Luciano Abis. ( ma. mad. )

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