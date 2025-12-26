VaiOnline
Muravera.
27 dicembre 2025 alle 00:11

Carabinieri in corsia, doni e scambio di auguri 

Un saluto a medici, infermieri e tutto il personale del pronto soccorso e del reparto di medicina, con i doni ai pazienti. È stato un Natale speciale all’ospedale “San Marcellino” di Muravera con la visita dei carabinieri della stazione e della Compagnia di San Vito.Accompagnati dal capitano Pasquale Striano, i militari hanno consegnato i doni ai pazienti ed espresso «riconoscenza per il grande impegno professionale» al personale sanitario. Nel periodo delle feste di fine anno è tradizione il servizio in alta uniforme dei carabinieri nel Sarrabus. Un’iniziativa della Compagnia di San Vito, con le pattuglie a piedi. Tradizione confermata proprio a San Vito a Natale, e nei giorni scorsi a Villasimius. Il 31 i militari in alta uniforme saranno di nuovo a Villasimius e il 6 gennaio ancora a San Vito. Dicono i sindaci Marco Siddi e Luca Dessì (San Vito e Villasimius): «Un segno che rafforza la stima di tutti noi verso l’Arma dei carabinieri». ( r. s. )

