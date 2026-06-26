Carabinieri e polizia locale: più controlli 

Con l'aumento delle presenze turistiche entra nel vivo il piano di rafforzamento dei controlli. I carabinieri della Compagnia di Alghero proprio giovedì per la prima volta hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio con le biciclette elettriche, mezzi che consentono di pattugliare con maggiore agilità anche le aree pedonali. 91 persone identificate, 47 veicoli controllati e un foglio di via nei confronti di un uomo sorpreso con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta è il bilancio della prima giornata sulle due ruote. Anche la polizia locale ha potenziato la propria presenza con la nuova stazione mobile, un presidio operativo che sarà posizionato nei punti più sensibili della città durante eventi e manifestazioni. Il mezzo fungerà sia da base per gli agenti sia da punto di riferimento per cittadini e turisti, consentendo di intensificare i controlli su viabilità, commercio, occupazione del suolo pubblico, abusivismo e decoro urbano. (c.fi.)

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