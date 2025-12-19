VaiOnline
L’iniziativa.
20 dicembre 2025 alle 00:26

Caprile, una parata speciale 

Ha regalato cento maglie all’Ostetricia del Policlinico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La parata più bella. E speciale. Il Natale arriva in anticipo nella Ginecologia e Ostetricia del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato grazie al super dono a sfondo rossoblù del portiere del Cagliari Elia Caprile, in occasione della nascita del figlio Edoardo, avvenuta il 20 novembre al Policlinico, appunto, subito dopo la prima convocazione in Nazionale. Il numero uno veronese (di origini napoletane) ha, infatti, regalato cento maglie per ringraziare tutto il personale medico del reparto che con professionalità e attenzione, ha tenuto a precisare, ha supportato e aiutato la compagna Emily durante la gravidanza e il parto.

Un dono inatteso

Un gesto sincero, spontaneo. E tutt’altro che scontato, quello del portiere. «Ho ringraziato il reparto con queste cento magliette», ha poi spiegato Caprile attraverso un video, «perché hanno fatto venire alla luce il mio primo figlio, Edoardo, e siamo stati molto contenti di come ci siamo trovati. Vi ringrazio di cuore».

Il parto

La madre del bambino, ha raccontato il professor Stefano Angioni, direttore di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico «è stata seguita durante la gravidanza dalla ginecologa del Policlinico, Stefania Sanna, ed è stata ricoverata a inizio travaglio. In sala parto è stata assistita dall’ostetrico Daniele Steri, dalla ginecologa Sanna e dall’anestesista Concetta Cocozza, con la consueta attenzione medica ed empatia sino alla nascita del piccolo, che è venuto alla luce in ottima salute». Infine: «A dare le prime cure al piccolo è stato il dottor Luca Bianchini, pediatra di Patologia Neonatale e Nido sempre del Policlinico». Proprio la squadra di cui aveva bisogno il portiere in quel momento, il più importante della sua vita, ha più volte detto.

La consegna

Elia Caprile, ha poi aggiunto Angioni, «ha voluto omaggiare l’equipe con questa donazione per l’esperienza positiva vissuta che riempie di orgoglio e gioia tutto il personale medico che quotidianamente lavora con professionalità e attenzione». Alla consegna delle cento maglie ha partecipato anche Vincenzo Serra, il commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, che ha espresso parole di gratitudine nei confronti del gesto di Caprile. «Un riconoscimento importante», ha voluto sottolineare, «alla qualità del reparto di Ginecologia e Ostetricia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 