Caprile, una parata speciale 

La parata più bella. E speciale. Il Natale arriva in anticipo nella Ginecologia e Ostetricia del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato grazie al super dono a sfondo rossoblù del portiere del Cagliari Elia Caprile, in occasione della nascita del figlio Edoardo, avvenuta il 20 novembre al Policlinico, appunto, subito dopo la prima convocazione in Nazionale. Il numero uno veronese (di origini napoletane) ha, infatti, regalato cento maglie per ringraziare tutto il personale medico del reparto che con professionalità e attenzione, ha tenuto a precisare, ha supportato e aiutato la compagna Emily durante la gravidanza e il parto.

Un dono inatteso

Un gesto sincero, spontaneo. E tutt’altro che scontato, quello del portiere. «Ho ringraziato il reparto con queste cento magliette», ha poi spiegato Caprile attraverso un video, «perché hanno fatto venire alla luce il mio primo figlio, Edoardo, e siamo stati molto contenti di come ci siamo trovati. Vi ringrazio di cuore».

Il parto

La madre del bambino, ha raccontato il professor Stefano Angioni, direttore di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico «è stata seguita durante la gravidanza dalla ginecologa del Policlinico, Stefania Sanna, ed è stata ricoverata a inizio travaglio. In sala parto è stata assistita dall’ostetrico Daniele Steri, dalla ginecologa Sanna e dall’anestesista Concetta Cocozza, con la consueta attenzione medica ed empatia sino alla nascita del piccolo, che è venuto alla luce in ottima salute». Infine: «A dare le prime cure al piccolo è stato il dottor Luca Bianchini, pediatra di Patologia Neonatale e Nido sempre del Policlinico». Proprio la squadra di cui aveva bisogno il portiere in quel momento, il più importante della sua vita, ha più volte detto.

La consegna

Elia Caprile, ha poi aggiunto Angioni, «ha voluto omaggiare l’equipe con questa donazione per l’esperienza positiva vissuta che riempie di orgoglio e gioia tutto il personale medico che quotidianamente lavora con professionalità e attenzione». Alla consegna delle cento maglie ha partecipato anche Vincenzo Serra, il commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, che ha espresso parole di gratitudine nei confronti del gesto di Caprile. «Un riconoscimento importante», ha voluto sottolineare, «alla qualità del reparto di Ginecologia e Ostetricia».

