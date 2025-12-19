Cappai: voglio questo titolo 

Il pronostico è dalla sua parte ma nella boxe i calcoli non contano. «Se Patrick farà la boxe che sa fare, dovrebbe farcela. Ma il pugilato insegna che ogni incontro fa storia a se. Vedremo. Di sicuro c’è che per questo incontro ci siamo preparati benissimo», dice papà Fabrizio. Sette mesi dopo lo sfortunato assalto al titolo international Silver Wbc, Patrick Cappai salirà domani sul ring di Monserrato (directasport dalle 19) per provare a conquistare il titolo Continental Ibo dei pesi piuma.

Il match

L’occasione gliela offre Alessandro Cherchi (Opi since 82) che insieme al Team Boxe Cappai gli mette di fronte l’argentino (con passaporto belga) Leonardo Strynchx. Un match che al quartese serve per rilanciarsi: «È tornato più determinato di prima», assicura papà Fabrizio che lo guida all’angolo. Strynchx combatte colpo su colpo, ha bisogno di visibilità internazionale e questo titolo potrebbe assecondare le sue aspirazioni. Ma il quartese, dotato di una boxe precisa ed elegantissima, fatta di movimenti rapidi e precisi, non dovrebbe avere problemi a portare a Quartu il titolo. Si combatte sulla distanza di dieci riprese, un titolo che Cappai non vuole lasciarsi sfuggire.

Gli altri

Prima di Cappai, sul ring di Monserrato torna anche il welter Stefano Lai (imbattuto), altro gioiello della boxe isolana, che affronterà l’italo-argentino Sergio Javier Escobar. E per la prima volta tra i professionisti anche il peso medio di Sassari Salvatore Vacca che affronterà sulla distanza di sei riprese Giuseppe Fico. Il primo gong suonerà alle 19.

