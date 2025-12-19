VaiOnline
Boxe.
20 dicembre 2025 alle 00:25

Cappai: voglio questo titolo 

Patrick domani notte a Monserrato per il Continental Ibo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il pronostico è dalla sua parte ma nella boxe i calcoli non contano. «Se Patrick farà la boxe che sa fare, dovrebbe farcela. Ma il pugilato insegna che ogni incontro fa storia a se. Vedremo. Di sicuro c’è che per questo incontro ci siamo preparati benissimo», dice papà Fabrizio. Sette mesi dopo lo sfortunato assalto al titolo international Silver Wbc, Patrick Cappai salirà domani sul ring di Monserrato (directasport dalle 19) per provare a conquistare il titolo Continental Ibo dei pesi piuma.

Il match

L’occasione gliela offre Alessandro Cherchi (Opi since 82) che insieme al Team Boxe Cappai gli mette di fronte l’argentino (con passaporto belga) Leonardo Strynchx. Un match che al quartese serve per rilanciarsi: «È tornato più determinato di prima», assicura papà Fabrizio che lo guida all’angolo. Strynchx combatte colpo su colpo, ha bisogno di visibilità internazionale e questo titolo potrebbe assecondare le sue aspirazioni. Ma il quartese, dotato di una boxe precisa ed elegantissima, fatta di movimenti rapidi e precisi, non dovrebbe avere problemi a portare a Quartu il titolo. Si combatte sulla distanza di dieci riprese, un titolo che Cappai non vuole lasciarsi sfuggire.

Gli altri

Prima di Cappai, sul ring di Monserrato torna anche il welter Stefano Lai (imbattuto), altro gioiello della boxe isolana, che affronterà l’italo-argentino Sergio Javier Escobar. E per la prima volta tra i professionisti anche il peso medio di Sassari Salvatore Vacca che affronterà sulla distanza di sei riprese Giuseppe Fico. Il primo gong suonerà alle 19.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Allarme carceri

Uta contro l’arrivo dei mafiosi «Il nostro è un paese-paradiso»

Duemila nuovi residenti dal 2005 e una crescita costante Le voci della comunità: a rischio la nostra vita tranquilla 
Piera Serusi
Allarme carceri

Badu ’e Carros svuotato Gli altri istituti esplodono

Entro oggi via tutti i reclusi dal penitenziario nuorese  Ma FdI difende il piano: «Non creiamo paure infondate» 
Fabio Ledda
Allarme carceri

Da Cutolo a Turatello, i boss che segnarono la città

Dalla rivolta a Badu ‘e Carros all’uccisione di “Faccia d’angelo”. Il monito dei magistrati di allora 
Giuseppe Deiana
Dopo la sentenza della Consulta la protesta approda sui social

Flop delle Aree idonee, nuova mobilitazione: «Resta solo la Pratobello»

Sit-in sotto il Consiglio regionale organizzato dal movimento “Surra” 
Alessandra Ragas
I sintomi sono i soliti: mal di gola, raffreddore, febbre alta, brividi, dolori muscolari e problemi gastrointestinali

Sardegna a lettocon l’influenza: record di contagi

Prima fra le regioni italiane, picco atteso per la fine dell’anno 
Sara Marci
Strade

«Barriere fragili, così si rischia la vita»

Volo di sei metri al Rally Città di Cagliari: «Con un’auto normale sarei morto» 
Andrea Busia
La storia

«Un Natale speciale per ringraziare la mia comunità»

L’emozione di Guido Nossardi: «Così ricordo mia madre e mia sorella» 
Francesco Pintore
La manovra

Pensioni, la maggioranza va in tilt

Meloni convoca d’urgenza un vertice a Palazzo Chigi: «Basta giochini» 