Capodanno solidale: oggi il pranzo  per i più bisognosi 

Un pasto per i più bisognosi. Il servizio verrà replicato anche oggi, nella mensa del Buon Pastore, in via San Benedetto, per l’ultimo pranzo del 2025, dopo quello servito il 24 dicembre.

Con l’iniziativa “Pranzi solidali per Natale e Capodanno”, il “Lions Club Cagliari Host”, insieme ai volontari dell’associazione “La Provvidenza Onlus”, si occuperà di donare un pasto completo – dall’antipasto al secondo, compreso l’agnello della tradizione natalizia sarda – alle persone in difficoltà e che necessitano di supporto in un periodo delicato come quello delle feste.

L’obiettivo è quello di far trascorrere un’altra giornata diversa dal solito, in un clima disteso e cordiale. Si attende anche la partecipazione dell’Arcivescovo Giuseppe Baturi. «La sua presenza è molto probabile», fanno sapere gli organizzatori.

L’iniziativa nasce dall’idea dei soci del “Lions Club Cagliari Host”, Gabriele Asunis e Giorgio Del Rio, per regalare più di un sorriso a chi bussa alle porte della mensa del Buon Pastore: sono più di un centinaio ogni giorno. I locali utilizzati per la mensa sono stati ricavati da un convento in rovina dopo che nel 1923 il monsignore Virgilio Angioni ottenne dal Comune l’autorizzazione per rimetterlo in sesto. Oltre cent’anni dopo, accolgono e sfamano tante persone senza alcuna distinzione di sesso, provenienza o religione, grazie alle suore e alla collaborazione dei volontari.

