Macomer.
31 dicembre 2025 alle 00:38

Capodanno senza assistenza sanitaria 

Anche a Capodanno Macomer resta senza la guardia medica. Il servizio resterà chiuso a partire dalle 10 di oggi fino alle 9 del 2 gennaio. Non ci sarebbero medici disponibili.

Il caso fa scoppia la polemica. «Siamo di fronte a una paralisi di sistema - sottolinea Luca Pirisi, del gruppo consiliare di opposizione “Macomer 2030” -. Al di là delle incertezze regionali, ci risulta incredibile che l’Asl di Nuoro non riesca a garantire l’organizzazione del servizio a Macomer che è capoluogo del distretto socio-sanitario. Ancora più perplessi ci lascia l’atteggiamento remissivo del sindaco di Macomer il quale si sta limitando a notificare sui social i disservizi, senza dare evidenza delle azioni messe in campo per cercare di tutelare la salute pubblica locale. Se l’amministrazione ha bisogno di supporto per difendere i nostri interessi, chiami a raccordo anche le opposizioni. Noi siamo pronti alla mobilitazione».

Immediata la risposta del sindaco, Riccardo Uda. «Mi fa specie e mi fa sorridere che un membro del direttivo regionale del partito che da due anni ha la maggior responsabilità del disastro sanitario in corso - sostiene - attribuisca al sindaco di una città la colpa di una lacuna di cui dovrebbe rendere conto proprio lui. Le questioni sanitarie di competenza locale sono debitamente presidiate dall’amministrazione comunale. Attendiamo soluzioni da chi ha responsabilità regionali che siano all’altezza della domanda di salute della nostra comunità e non banale speculazione politica finalizzata a nascondere le proprie incapacità».

